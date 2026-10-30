Tập huấn về công tác phòng, chống khủng bố trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026

Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành và lãnh đạo các phường, xã; đại diện đơn vị chủ quản các mục, công trình trọng điểm về PCKB trên địa bàn thành phố.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Công an thành phố và trực tuyến đến điểm cầu công an các địa phương trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các chuyên đề về tình hình khủng bố, nguy cơ và khuyến nghị một số giải pháp; công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; các tình huống khủng bố và công tác xử lý ban đầu. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của các đơn vị, địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCKB; cung cấp cho người đứng đầu các cơ quan, tổ chức một số thông tin nổi bật về âm mưu, phương thức, hoạt động của các tổ chức phản động, khủng bố, từ đó triển khai các biện pháp bảo vệ cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị: Các đại biểu tiếp thu đầy đủ những kiến thức về công tác PCKB. Đối với lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương quán triệt sâu rộng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị về các quy định PCKB.

Báo cáo viên của Bộ Công an trình bày các chuyên đề về công tác phòng, chống khủng bố tại hội nghị. Ảnh: Trần Danh

Đối với thành viên Ban chỉ đạo PCKB thành phố, các sở, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PCKB ngay tại cơ sở; chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác PCKB. Các sở, ngành khẩn trương phối hợp Công an thành phố Đồng Nai tham mưu xây dựng phương án PCKB tại các mục tiêu, công trình trọng điểm được phân công chủ trì quản lý. Đối với những vụ việc phức tạp, nhạy cảm, phải xử lý khéo léo, cương quyết, không để trở thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.