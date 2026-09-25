Tập huấn về chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Lĩnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai, đại diện Vecom cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, chuyên gia của Vecom trình bày, chia sẻ các chuyên đề, nội dung về bức tranh xu hướng chuyển đổi số với trí tuệ nhân tạo (AI); xu hướng social commerce - mua sắm online và đi du lịch theo nội dung mạng xã hội; vận hành nền tảng ứng dụng AI và trợ lý ảo AI Meta Business Agents; ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, tạo lập văn bản hành chính và xử lý công việc với Gemini và ChatGPT…

Phó Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) Nguyễn Minh Đức trình bày các chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Lĩnh chia sẻ: Thông qua hội nghị này, phần trình bày, nội dung trao đổi của những diễn giả, chuyên gia sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật mới về thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thương mại điện tử an toàn, công khai, minh bạch, lành mạnh; cũng như phát huy hiệu quả những ưu thế thương mại điện tử mang lại trong môi trường kinh doanh hiện đại.