Tập huấn về chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
Ngày 25-9, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) tổ chức Hội nghị tập huấn Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai, đại diện Vecom cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố.
Tại hội nghị, chuyên gia của Vecom trình bày, chia sẻ các chuyên đề, nội dung về bức tranh xu hướng chuyển đổi số với trí tuệ nhân tạo (AI); xu hướng social commerce - mua sắm online và đi du lịch theo nội dung mạng xã hội; vận hành nền tảng ứng dụng AI và trợ lý ảo AI Meta Business Agents; ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, tạo lập văn bản hành chính và xử lý công việc với Gemini và ChatGPT…
Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Lĩnh chia sẻ: Thông qua hội nghị này, phần trình bày, nội dung trao đổi của những diễn giả, chuyên gia sẽ giúp cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp nâng cao kiến thức pháp luật mới về thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thương mại điện tử an toàn, công khai, minh bạch, lành mạnh; cũng như phát huy hiệu quả những ưu thế thương mại điện tử mang lại trong môi trường kinh doanh hiện đại.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-nghi-quyet-57/202609/tap-huan-ve-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-va-du-lich-42d21d9/