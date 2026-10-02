Tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu cho các xã khu vực phía nam tỉnh

Ngày 2-10, tại phường Đông Hải, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) tổ chức hội nghị tập huấn ứng phó sự cố tràn dầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có 50 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành và UBND cấp xã thuộc khu vực phía nam tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm từng bước cụ thể hóa Quyết định số 04, ngày 23-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu có hiệu lực từ ngày 10-2-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai quy chế và kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Khánh Hòa; trách nhiệm của cơ quan, địa phương trong công tác xây dựng, thẩm định, phê duyệt, cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó là các nội dung về tổ chức chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó; cách thức phối hợp giữa cơ quan thường trực, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và lực lượng ứng phó; hướng dẫn xây dựng, rà soát, cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp xã và cấp cơ sở; chế độ thông tin, báo động, tổ chức lực lượng và huy động hỗ trợ.

Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam cũng hướng dẫn nhận diện nguy cơ; xây dựng tình huống giả định; trình tự xử lý sự cố tràn dầu; cách sử dụng trang thiết bị, vật tư ứng phó theo đối tượng và yêu cầu an toàn khi triển khai.

Các đại biểu cũng trao đổi vướng mắc trong tổ chức thực hiện quy chế, công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch, tổ chức chỉ huy, huy động lực lượng, sử dụng thiết bị và phối hợp xử lý tình huống để phù hợp với thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, địa phương.