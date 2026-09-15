Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng, chống tội phạm trên biển

Ngày 14/9, tại TP Đà Nẵng, VKSND tối cao phối hợp với Chương trình toàn cầu về phòng, chống tội phạm trên biển (GMCP) của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) khai mạc khóa tập huấn về “Phân tích và dự báo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống tội phạm trên biển”.

Khóa tập huấn diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 14 - 17/9/2026), với sự tham dự của các đại biểu trong ngành Kiểm sát nhân dân đến từ VKSND tối cao và VKSND 11 tỉnh, thành ven biển (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh); cùng 10 đại biểu của Cảnh sát biển Việt Nam.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao cho biết, tội phạm trên biển đang diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp, đòi hỏi lực lượng thực thi pháp luật phải đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác phát hiện, điều tra, xử lý.

“Việc khai thác, phân tích hiệu quả các nguồn dữ liệu hàng hải...kết hợp với những công cụ hiện đại như trí tuệ nhân tạo và học máy, sẽ giúp chúng ta nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, đánh giá nguy cơ và dự báo chính xác hơn xu hướng, phương thức hoạt động của tội phạm, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố và xử lý”, đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa nhấn mạnh.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa, Phó Vụ trưởng Vụ 13, VKSND tối cao phát biểu khai mạc.

Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Kato Tetsuro, Bí thư thứ Nhất cho hay, an ninh, an toàn hàng hải là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước; việc Chính phủ Nhật Bản đồng hành cùng UNODC hỗ trợ tổ chức khóa tập huấn thể hiện cam kết của Nhật Bản trong việc cùng các quốc gia trong khu vực chung tay ứng phó với tội phạm trên biển, hướng tới một khu vực biển hòa bình, an toàn và thượng tôn pháp luật.

Ông Vincent Huu Nguyên, chuyên gia quốc tế của UNODC trình bày chuyên đề tại khóa tập huấn.

Theo bà Hoàng Tâm Anh, đại diện Chương trình khu vực Đông Nam Á của UNODC-GMCP thông tin, UNODC sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm trên biển thông qua các hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và kết nối chuyên gia, góp phần vào nỗ lực chung của khu vực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trên biển.

Bà Hoàng Tâm Anh, đại diện Chương trình khu vực Đông Nam Á của UNODC-GMCP phát biểu tại khóa tập huấn.

Tại khoá tập huấn, Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Trưởng đoàn cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam đã gửi lời cảm ơn VKSND tối cao và UNODC-GMCP đã tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển được tham gia khóa tập huấn.

Đại tá Doãn Ngọc Triết cho biết, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng chấp pháp chuyên trách, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên các vùng biển và thềm lục địa của Tổ quốc, với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên biển...

Đại tá Doãn Ngọc Triết, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phát biểu.

Trong điều kiện vùng biển quản lý rộng, tội phạm trên biển ngày càng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự phát hiện, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát biển đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong công tác nắm tình hình, thu thập, phân tích thông tin và xử lý tình huống trên biển.

Từ thực tế đó, Đại tá Doãn Ngọc Triết khẳng định, đoàn công tác sẽ nêu cao thái độ nghiêm túc, tích cực trao đổi, học hỏi kinh nghiệm cũng như tiếp thu, vận dụng linh hoạt những kiến thức, kỹ năng được trang bị vào thực tiễn công tác.

Ông Kato Tetsuro, Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu.

Trong 4 ngày làm việc, đại biểu tham dự tập huấn được các chuyên gia quốc tế của UNODC trực tiếp giới thiệu, truyền đạt kiến thức và kỹ năng theo từng chuyên đề: Ông Vincent Huu Nguyên giới thiệu tổng quan về trí tuệ nhân tạo, học máy, các nguồn dữ liệu hàng hải và phương pháp xây dựng chỉ số rủi ro; Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) - Trung tá Onodera Hiroaki, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về nhận diện hành vi bất thường của tàu thuyền, ứng dụng các mô hình phân tích, dự báo khu vực, tuyến đường, thời điểm có nguy cơ cao.

Chương trình khép lại bằng phần thực hành trên tình huống mô phỏng, xây dựng phương án giám sát, kiểm tra, bắt giữ và các nội dung về đạo đức, giới hạn của AI trong hoạt động thực thi pháp luật.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đây là khóa tập huấn đầu tiên trong chuỗi 2 khóa tập huấn về phòng, chống tội phạm trên biển do VKSND tối cao phối hợp UNODC-GMCP tổ chức. Khóa tập huấn thứ hai về điều tra hiện trường tội phạm trên biển, dự kiến được tổ chức tại tỉnh Gia Lai vào tháng 10/2026.