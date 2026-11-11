Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên giáo
Sáng 11/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên giáo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tham dự có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Phạm Quang Dũng, chuyên gia đào tạo phổ cập AI cùng đông đảo cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo các cấp, báo cáo viên Tỉnh ủy và cán bộ phụ trách công tác tuyên huấn, chính trị trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI là yêu cầu tất yếu khách quan, được Đảng xác định tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Luật Chuyển đổi số và Quyết định số 1266/QĐ-TTg, ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.
Sau khi Quảng Trị mở rộng không gian phát triển và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của ngành Tuyên giáo ngày càng lớn trong khi biên chế còn hạn chế.
Do đó, việc chủ động làm chủ công cụ AI là giải pháp thiết thực giúp giảm tải thủ tục hành chính, tối ưu hóa thời gian xử lý thông tin, nâng cao chất lượng tham mưu và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.
Tại lớp tập huấn, 250 học viên được chuyên gia đào tạo phổ cập trí tuệ nhân tạo trực tiếp hướng dẫn 2 chuyên đề trọng tâm.
Trong đó, chuyên đề 1 "AI-Trợ lý số của cán bộ tuyên giáo trong công tác tham mưu" tập trung vào kỹ năng xây dựng câu lệnh (prompt), quy trình 5 bước làm việc chuẩn với AI, phương pháp khai thác AI trong nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, soạn thảo văn bản và xây dựng báo cáo.
Chuyên đề 2 "Ứng dụng các nền tảng số trong sản xuất sản phẩm tuyên truyền hiện đại" hướng dẫn quy trình sản xuất các sản phẩm truyền thông số, thiết kế đồ họa, infographic, biên tập hình ảnh và video trực quan trên môi trường mạng.
Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần đổi mới nhận thức, giúp cán bộ tuyên giáo xóa bỏ tâm lý e ngại công nghệ, hình thành thói quen làm việc trên môi trường số và giải phóng thời gian thủ công để tập trung nghiên cứu chuyên sâu, định hướng dư luận xã hội.
Qua đó, khẳng định rõ AI là công cụ hỗ trợ đắc lực nâng cao năng suất, nhưng bản lĩnh chính trị và kỷ luật bảo mật thông tin của cán bộ vẫn giữ vai trò quyết định.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202611/tap-huan-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-cong-tac-tuyen-giao-770469f/