Tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác tuyên giáo

Quang cảnh lớp tập huấn - Ảnh: H.L

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và AI là yêu cầu tất yếu khách quan, được Đảng xác định tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Luật Chuyển đổi số và Quyết định số 1266/QĐ-TTg, ngày 14/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Quảng Trị mở rộng không gian phát triển và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của ngành Tuyên giáo ngày càng lớn trong khi biên chế còn hạn chế.

Do đó, việc chủ động làm chủ công cụ AI là giải pháp thiết thực giúp giảm tải thủ tục hành chính, tối ưu hóa thời gian xử lý thông tin, nâng cao chất lượng tham mưu và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền.

Đồng chí Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng và quán triệt mục tiêu lớp tập huấn - Ảnh: H.L

Tại lớp tập huấn, 250 học viên được chuyên gia đào tạo phổ cập trí tuệ nhân tạo trực tiếp hướng dẫn 2 chuyên đề trọng tâm.

Trong đó, chuyên đề 1 "AI-Trợ lý số của cán bộ tuyên giáo trong công tác tham mưu" tập trung vào kỹ năng xây dựng câu lệnh (prompt), quy trình 5 bước làm việc chuẩn với AI, phương pháp khai thác AI trong nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, soạn thảo văn bản và xây dựng báo cáo.

Chuyên đề 2 "Ứng dụng các nền tảng số trong sản xuất sản phẩm tuyên truyền hiện đại" hướng dẫn quy trình sản xuất các sản phẩm truyền thông số, thiết kế đồ họa, infographic, biên tập hình ảnh và video trực quan trên môi trường mạng.

Chuyên gia đào tạo phổ cập trí tuệ nhân tạo hướng dẫn tại lớp tập huấn - Ảnh: H.L

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần đổi mới nhận thức, giúp cán bộ tuyên giáo xóa bỏ tâm lý e ngại công nghệ, hình thành thói quen làm việc trên môi trường số và giải phóng thời gian thủ công để tập trung nghiên cứu chuyên sâu, định hướng dư luận xã hội.

Qua đó, khẳng định rõ AI là công cụ hỗ trợ đắc lực nâng cao năng suất, nhưng bản lĩnh chính trị và kỷ luật bảo mật thông tin của cán bộ vẫn giữ vai trò quyết định.