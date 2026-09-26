Tập huấn ứng dụng AI vào giảng dạy cho bậc tiểu học

Giáo viên Trường Tiểu học Phúc Đồng tham gia tập huấn ứng dụng AI vào giảng dạy. Ảnh NC.

Hiểu để ứng dụng

Để ứng dụng AI vào giảng dạy cho năm học 2016-2027, trong các đợt tập huấn, trao đổi chuyên môn trong giai đoạn hè Trường Tiểu học Phúc Đồng (phường Phúc Lợi, Hà Nội) đã tổ chức nghiên cứu, định hướng đưa AI vào giảng dạy. Theo đó, nhà trường xác định ba phương thức triển khai chính gồm: Tổ chức dạy 12 tiết học AI; sắp xếp 12 tiết theo xuyên suốt năm học; tổ chức ngày hội Stem.

Bà Phan Thị Xuân Thu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngoài chú trọng vào nghiên cứu chuyên môn để giảng dạy cho phù hợp, nhà trường sẽ truyền thông cho phụ huynh hiểu về AI từ đó cùng đồng hành với nhà trường. Đồng thời, Ban giám hiệu, tổ trưởng các tổ chuyên môn cũng sẽ truyền thông đến thầy cô đặc biệt là thầy cô lớn tuổi hiểu được giá trị của AI mang lại nhằm cởi bỏ lo lắng hay suy nghĩ ngại thay đổi, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

Song song với đó, nhà trường mời chuyên gia về tập huấn cho giáo viên để từ đó nắm được khung 12 tiết AI được giảng dạy như thế nào; mua các phần mềm bản AI và tạo tài khoản cho thầy cô chủ động nghiên cứu và giảng dạy, có thêm nguồn tài liệu tham khảo cũng như khai thác trong quá trình giảng dạy”.

Giáo viên trao đổi và đặt những câu hỏi với chuyên gia đến tập huấn. Ảnh NC.

“Với các thầy cô, chúng tôi khuyến khích sáng tạo, tổ chức hoạt động, xây dựng những ý tưởng khoa học, lĩnh vực các môn mà thầy cô giảng dạy. AI cũng sẽ giúp mình hiện thực hoá một số nghiên cứu hoặc thí nghiệm mà hiện nay các thiết bị thực tế giới hạn hoặc tìm kiếm các nguồn mà mình cần ở trong nước và nước ngoài”, bà Phan Thị Xuân Thu chia sẻ.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Phúc Đồng mời chuyên gia từ Trường ĐH Thủ đô Hà Nội về tập huấn cho giáo viên vào các nội dung về giáo dục AI như: Truyền thông về việc dạy AI đối với học sinh từ lớp 1; Nội dung trọng tâm của các tiết học AI; Gợi ý cách tích hợp AI vào các môn học khác.

Hiện tại, Trường Tiểu học Phúc Đồng đã áp dụng AI vào giảng dạy từ tuần học đầu tiên cho tất các môn học. Nội dung tích hợp có sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, thống nhất của tổ chuyên môn.

Các giáo viên trang bị máy tính, điện thoại để cùng thực hành, nghiên cứu các ứng dụng. Ảnh NC.

“Sau mỗi tuần, tổ chuyên môn cùng ban giám hiệu sẽ hội ý lại để trao đổi, đánh giá và có điều chỉnh để sao cho hiệu quả ở những tuần học tiếp theo. Làm sao cho, học sinh hứng thú, tiết dạy có hiệu quả, giảm được thời gian của giáo viên trong quá trình chuẩn bị bài nhưng hiệu quả tiết học cũng được nâng cao.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng quan sát, đánh giá sự tương tác của học sinh trong mỗi tiết học có ứng dụng AI để nắm bắt được nhu cầu, năng lực của học sinh khi tiếp cận AI trong mỗi tiết học tiếp tục có những định hướng cho các tiết học sau nhằm phát huy được năng lực, thế mạnh mà học sinh đang có”, bà Phan Thị Xuân Thu chia sẻ thêm.

Theo chia sẻ của cô Nguyễn Vũ Hải Linh – giáo viên Tin học, Trường Tiểu học Phúc Đồng: “Hơn 20 năm làm nghề giáo, bản thân luôn đặt mục tiêu hiệu quả tiếp nhận bài học của học sinh lên hàng đầu, do đó, quá trình ứng dụng AI vào giảng dạy, tôi luôn phân tích cho học sinh hiểu và sử dụng AI sao cho an toàn hiệu quả, không bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào AI. AI là công cụ hỗ trợ học tập, không phải là thứ có thể thay thế tư duy, logic của con người và sử dụng như thế nào cho an toàn, hiệu quả học tập tốt.

Vì vậy khi có các buổi tập huấn, hỗ trợ chúng tôi khắc phục những khó khăn trong giảng dạy. Thiết kế bài giảng, video, hình ảnh và đánh về tiếp nhận kiến thức học tập, phân loại nhóm học sinh dạy cho hiệu.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn được tiếp cận nhiều với các ứng dụng để phân tích, đánh giá những ứng dụng nào phù hợp với lứa tuổi của học sinh tiểu học để từ đó có thể chia sẻ với phụ huynh cùng đồng hành trong thời gian con học ở nhà.

Đặt mục tiêu hiệu quả của học trò lên hàng đầu

Theo chia sẻ của TS. Hoàng Thị Mai - Trưởng khoa Toán – Công nghệ thông tin, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, thời gian vừa qua mọi người thường chỉ nhấn mạnh việc sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ cho công việc của mình. Ở khía cạnh này, với giáo viên cần lưu ý, sử dụng công cụ AI cần hướng đến mục tiêu cuối cùng là hiệu quả học tập của học sinh chứ không phải đặt mục tiêu là sử dụng thạo công cụ AI.

Công nghệ AI thay đổi rất nhanh, trên cơ sở hiểu biết sâu về chuyên môn, giáo viên cần lựa chọn công cụ phù hợp độ tuổi học sinh, đảm bảo an toàn, đồng thời các thầy cô cũng cần có tâm thế liên tục học tập để không phải chạy theo sự thay đổi của công nghệ mà là để khai thác được công nghệ một cách hiệu quả.

Giáo viên nghiên cứu các ứng dụng. Ảnh NC.

Tuy nhiên, điều quan trọng TS. Hoàng Thị Mai muốn nhấn mạnh, đó là đối với học sinh và giáo viên, trọng tâm cốt lõi phải là Giáo dục AI (Học vấn AI - AI Literacy), tuyệt đối không được nhầm lẫn hay đồng nhất với việc "sử dụng công cụ AI".

Nhầm lẫn về "Sử dụng AI" có thể dẫn đến nhận thức sai, cho rằng "thêm AI" hoặc dùng công cụ AI đồng nghĩa với giáo dục AI. Giáo dục AI hướng tới việc hình thành học vấn AI và các năng lực nền tảng của con người (tư duy độc lập, tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề, ý thức đạo đức và trách nhiệm).

Giáo dục AI giúp học sinh và giáo viên chuyển từ thế thụ động sử dụng công cụ sang thế chủ động hiểu cơ chế vận hành, phân tích bản chất dữ liệu, biết kiểm chứng kết quả, nhận diện rủi ro (ảo giác AI, thiên lệch dữ liệu), từ đó làm chủ công nghệ, bảo vệ quyền tự chủ của con người và trở thành những công dân đồng kiến tạo tương lai”.