Tham gia tập huấn có gần 60 học viên đến từ 24 cơ quan báo chí địa phương, trong đó, có phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng.

Lớp tập huấn “Ứng dụng AI trong sản xuất tin tức truyền hình” do VTV5 tổ chức.

Từ ngày 23 - 24/9, học viên được tâp huấn ứng dụng AI, cách sử dụng và lựa chọn công cụ phù hợp với từng công đoạn sản xuất tin tức; áp dụng AI trong quy trình sản xuất tác phẩm truyền hình; xây dựng ý tưởng, đề cương, kịch bản; hỗ trợ biên tập nội dung và khai thác các công cụ phục vụ sản xuất sản phẩm báo chí đa phương tiện; trao đổi về cách sử dụng AI hiệu quả, kiểm chứng thông tin, bảo đảm tính chính xác, bản quyền và đạo đức nghề nghiệp trong quá trình ứng dụng công nghệ...

Lớp tập huấn góp phần giúp đội ngũ những người làm báo địa phương tiếp cận các phương thức sản xuất mới, từng bước nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới sản xuất nội dung truyền hình.