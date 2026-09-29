Tập huấn ứng dụng AI trong quản lý giáo dục cấp phường, xã tại Quảng Trị

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lớp tập huấn.

Sáng 29/9, tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, Bộ GD&ĐT tổ chức Chương trình tập huấn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý giáo dục cấp phường, xã”.

Chương trình được thực hiện theo Công văn số 66/VCLCSGD-HTPT ngày 12/9/2026 của Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục về phối hợp triển khai tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp, an toàn, hiệu quả đối với cán bộ phụ trách giáo dục cấp xã, phường, đặc khu.

Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị phát biểu chào mừng.

Phát biểu khai mạc dưới hình thức trực tuyến, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng AI trong quản lý giáo dục, nếu sử dụng AI hiệu quả, hiệu quả công việc sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, muốn làm chủ công nghệ thì cán bộ quản lý cần dành thời gian tìm hiểu vì công nghệ luôn có sự cập nhật, làm mới liên tục.

GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục chia sẻ về vai trò của việc ứng dụng AI trong quản lý giáo dục.

Phát biểu chào mừng, ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: "Lớp tập huấn hôm nay không nhằm nói lý thuyết chung chung, mà là hành động cụ thể để tháo gỡ trực tiếp áp lực công việc, xử lý các điểm nghẽn về dữ liệu và văn bản hành chính cho cán bộ cơ sở bằng giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI)".

Lớp tập huấn trang bị kỹ năng sử dụng AI cho cán bộ phụ trách giáo dục cấp phường, xã.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị Mai Huy Phương yêu cầu lớp tập huấn tập trung vào các trọng điểm như việc thiết lập mô hình “Thư ký số” cá nhân bằng AI, khai thác dữ liệu thông minh trên bảng tính (Google Sheets), bảo đảm nguyên tắc bảo mật và đồng hành thực chất.

Chuyên gia báo cáo thực trạng sử dụng AI của cán bộ phụ trách giáo dục tại xã, phường.

Theo chương trình, học viên được cập nhật báo cáo về thực trạng sử dụng AI của cán bộ phụ trách giáo dục cấp phường, xã; tìm hiểu tổng quan về AI trong quản lý giáo dục. Đáng chú ý, chương trình dành thời lượng để tổ chức và thực hành khai thác dữ liệu, xây dựng trợ lý trí tuệ nhân tạo.

Chiều nay, chuyên gia và học viên tiếp tục thực hành triển khai ứng dụng AI trong quản lý giáo dục. Thông qua các nội dung này, AI được hướng tới trở thành công cụ hỗ trợ cán bộ giảm tải công việc hành chính, tổng hợp, phân tích thông tin và hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý giáo dục tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Học viên trực tiếp thực hành khai thác dữ liệu, xây dựng trợ lý trí tuệ nhân tạo tại lớp học.

Việc kết hợp giữa kiến thức, thực hành và nhận diện rủi ro giúp cán bộ phụ trách giáo dục từng bước hình thành năng lực khai thác AI đúng mục đích, có kiểm soát, phù hợp với yêu cầu quản lý giáo dục trong môi trường số. Chương trình được tổng kết, đánh giá kết quả tập huấn vào cuối ngày 29/9.