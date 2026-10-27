Tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên

Sáng 27-10, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Báo Nhân Dân và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2026 cho cán bộ, công chức, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành trong toàn quốc.

Tại hội nghị, đại diện Báo Nhân dân đã trình bày chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo chí”; đại diện Cục Cảnh sát giao thông trình bày chuyên đề “Cập nhật chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026”.

Hội nghị nhằm cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đồng thời trao đổi, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong quá trình khai thác, kiểm chứng, xử lý và truyền tải thông tin về an toàn giao thông.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông đa phương tiện. Trong đó, tập trung tuyên truyền các hành vi vi phạm phổ biến là nguyên nhân gây tai nạn giao thông; việc chấp hành quy định về nồng độ cồn, tốc độ, làn đường, phần đường, đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Đồng thời, tăng cường cảnh báo các nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trường học, đường ngang đường sắt, đường cao tốc, các tuyến giao thông trọng điểm và địa bàn thường xảy ra tai nạn.