Tập huấn tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2027

Hội nghị có hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên cả nước tham dự.

Hội nghị tập trung trang bị cho các đại biểu hệ thống kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, sẵn sàng cho giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho năm APEC Việt Nam 2027.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về một sự kiện toàn cầu như APEC đòi hỏi các cơ quan báo chí phải đổi mới phương thức truyền thông, tránh cách làm truyền thống, đơn điệu.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Đặng Khắc Lợi, hội nghị lần này tập trung vào các giải pháp thiết thực, trong đó chú trọng lan toả những mô hình chuyển đổi số báo chí hiệu quả được đúc kết từ thực tiễn. Đồng thời, Ban tổ chức mong muốn các giảng viên, báo cáo viên và học viên trao đổi, thảo luận cởi mở, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng hội nghị.

Qua đó, tăng cường kết nối, phối hợp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương, địa phương với các cơ quan báo chí; bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về APEC 2027 được triển khai bài bản, chủ động và liên tục từ sớm, thay vì chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí theo Quyết định số 3560/QĐ-BTTTT. Qua đó, giúp từng cơ quan báo chí đánh giá đúng năng lực công nghệ, từng bước nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị nguồn lực số phục vụ công tác tuyên truyền hướng tới APEC Việt Nam 2027.

Hội nghị là dịp để đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của các tỉnh, thành phố trên cả nước cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí - truyền thông hiện đại, nâng cao năng lực thực hành, tác nghiệp và xử lý thông tin trong thời đại số, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Các phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền APEC Việt Nam 2027.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật những kiến thức thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí; qua đó nâng cao năng lực truyền thông hiện đại, góp phần lan toả hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế, bảo đảm thông tin tuyên truyền về APEC Việt Nam 2027 đúng định hướng, đúng quy định, kịp thời và hiệu quả./.