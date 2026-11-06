Tập huấn truyền thông phân loại rác tại nguồn và chống rác thải nhựa

Các học viên được phổ biến những quy định, kiến thức cơ bản về phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được cung cấp thông tin, kiến thức về chính sách, pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ môi trường; thực trạng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hằng ngày; quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; hướng dẫn phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; giới thiệu tổng quan về chất thải nhựa, biện pháp giảm thiểu, phòng, chống ô nhiễm rác thải nhựa; công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương.

Các tuyên truyền viên nòng cốt tham gia lớp tập huấn

Ngoài ra, các học viên được trao đổi, thực hành về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người; khuyến khích hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, từng bước thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Những tình huống thực tế trong công tác tuyên truyền tại khu dân cư cũng được đưa ra thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả.

Thông qua tập huấn, đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, thúc đẩy hình thành thói quen phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, hướng tới xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.