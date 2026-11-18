Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên được cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng thông tin về thực trạng, nhu cầu quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học; khung pháp lý, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số. Đồng thời, giới thiệu các quy định của pháp luật và văn bản của tỉnh về triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; giải pháp quản lý truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm và lưu mẫu món ăn sau chế biến.

Đại diện Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình quản lý nguyên liệu đầu vào, số hóa kiểm thực ba bước, quản lý lưu mẫu, hủy mẫu và truy xuất thực đơn, món ăn. Qua đó giúp học viên nắm rõ quy trình kiểm soát nguồn gốc thực phẩm từ khâu sản xuất, cung ứng, tiếp nhận, bảo quản đến chế biến, phục vụ bữa ăn.

Các đại biểu cũng đã trực tiếp trao đổi, thảo luận và được báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm tại đơn vị.

Hội nghị được tổ chức góp phần nâng cao năng lực quản lý truy xuất nguồn gốc cho đội ngũ cán bộ quản lý và những người trực tiếp tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm; tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, hướng tới bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn học đường.