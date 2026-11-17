Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng nhấn mạnh: An toàn thực phẩm là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là trong trường học.

Đồng chí Vũ Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng phát biểu tại hội nghị.

Việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn nội trú, bán trú không chỉ là trách nhiệm của các nhà trường mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và đơn vị chế biến, phục vụ bữa ăn. Trong đó, ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm từ khâu sản xuất, cung ứng, tiếp nhận, bảo quản đến chế biến góp phần giúp các nhà trường kiểm soát tốt hơn chất lượng đầu vào, kịp thời phát hiện và xử lý những nguy cơ mất an toàn, xác định nguyên nhân khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm nhanh chóng.

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng tỉnh Ninh Bình luôn đồng hành, làm cầu nối hỗ trợ các địa phương, trường học và doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, ứng dụng công nghệ số về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đảm bảo an toàn sản phẩm, hàng hoá trong chuỗi cung ứng nguyên liệu đầu vào và thành phẩm.

Đại diện Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng thông tin về thực trạng, nhu cầu quản lý an toàn thực phẩm trường học; khung pháp lý, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số.

Đồng thời giới thiệu các quy định của pháp luật về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và các văn bản của tỉnh Ninh Bình trong việc triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn sản phẩm, hàng hóa; giới thiệu giải pháp quản lý truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm và quản lý lưu mẫu món ăn sau chế biến, quy trình quản lý nguyên liệu đầu vào; số hóa kiểm thực ba bước; quản lý lưu mẫu, hủy mẫu và truy xuất thực đơn, món ăn.

Các đại biểu đã trực tiếp trao đổi, thảo luận và được giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm.

Hội nghị góp phần nâng cao năng lực quản lý truy xuất nguồn gốc, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý, người trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng thực phẩm và từng bước ứng dụng công nghệ số trong quản lý, nâng cao tính minh bạch, chủ động phòng ngừa rủi ro, xây dựng niềm tin đối với chất lượng bữa ăn học đường.