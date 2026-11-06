Tập huấn trực tuyến về phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho kiều bào

PGS.TS. Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Tổ chức, khóa tập huấn thu hút 770 học viên đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, thể hiện nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn cũng như tâm huyết của đội ngũ giáo viên kiều bào đối với việc gìn giữ, truyền dạy tiếng Việt trong cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên chào mừng các đại biểu, giảng viên và học viên tham dự khóa tập huấn; ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ giáo viên trong việc duy trì các lớp học tiếng Việt ở nước ngoài. Nhiều thầy cô đã dành thời gian ngoài giờ làm việc, những ngày cuối tuần để chuẩn bị bài giảng, vận động phụ huynh, tìm kiếm học liệu và nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn gắn liền với tình cảm gia đình, ký ức và bản sắc dân tộc. Đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, việc gìn giữ tiếng Việt góp phần củng cố sự gắn bó giữa các thế hệ, bồi đắp tình cảm với quê hương, đồng thời phát huy nguồn lực văn hóa trong việc giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Khẳng định khóa tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về "công tác người Việt Nam ở nước ngoài", ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ sở giáo dục, hội đoàn và gia đình trong việc gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc.

Tiếp nối khóa tập huấn trực tiếp được tổ chức vào tháng 8/2026, chương trình trực tuyến lần này mở rộng cơ hội tiếp cận cho giáo viên tại nhiều địa bàn. Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị chương trình chú trọng tính thực tiễn, lấy người học làm trung tâm, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với độ tuổi, môi trường ngôn ngữ và điều kiện của từng cộng đồng. Trong đó cần vận dụng các câu chuyện, trò chơi, bài hát, trải nghiệm văn hóa và tình huống giao tiếp gần gũi nhằm khơi dậy hứng thú, giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Việt.

Đề cập vai trò của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, ông Nguyễn Trung Kiên cho rằng, các công cụ mới cần được sử dụng có chọn lọc, có kiểm chứng và phục vụ mục tiêu giáo dục. Tuy nhiên, sự thấu hiểu, khả năng truyền cảm hứng và tình yêu tiếng Việt của người thầy vẫn giữ vai trò quan trọng. Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề nghị Ban Tổ chức và đội ngũ giảng viên tăng cường chia sẻ học liệu, duy trì kết nối chuyên môn sau khóa học; khuyến khích học viên trao đổi kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn trong quá trình giảng dạy, qua đó gắn kết kiến thức chuyên môn trong nước với thực tiễn dạy tiếng Việt tại cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, khóa tập huấn đáp ứng nguyện vọng được đồng hành, hỗ trợ trong công tác dạy và học tiếng Việt của kiều bào, đặc biệt đối với các thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Với hơn một thập kỷ phối hợp cùng Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trong công tác bồi dưỡng giáo viên kiều bào, Nhà trường đã xây dựng chương trình tập huấn theo hướng khoa học, thiết thực với sự tham gia giảng dạy trực tiếp của đội ngũ chuyên gia về giảng dạy tiếng Việt.

Ông Đặng Hồng Sơn ghi nhận vai trò của đội ngũ giáo viên trong việc lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới từng gia đình và cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; tin tưởng khóa tập huấn sẽ giúp học viên tiếp cận các phương pháp giảng dạy hiện đại, hiệu quả; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng mạng lưới giảng dạy tiếng Việt vững mạnh, bền vững.

Thông qua khóa tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn những kiến thức và kinh nghiệm được trao đổi sẽ được vận dụng hiệu quả vào từng lớp học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt, khuyến khích sự đồng hành của gia đình và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Việt thường xuyên trong cộng đồng.

Khóa tập huấn phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài theo hình thức trực tuyến năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình tiếp tục khẳng định sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan trong nước và cơ sở đào tạo đối với đội ngũ giáo viên kiều bào; góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường sự gắn kết của các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.