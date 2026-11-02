Tập huấn trợ giúp pháp lý trong phòng, chống ma túy

Báo cáo viên và đại biểu trao đổi thông tin tại buổi tập huấn.

Dự buổi tập huấn có đại diện Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, luật sư, đại diện UBND phường Tân Ninh, Bí thư, Trưởng khu phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 22 khu phố; các hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên trực tiếp thông tin, hướng dẫn các nội dung liên quan đến trợ giúp pháp lý trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, tập trung vào các chính sách và đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý miễn phí; quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; các hình thức và lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quy trình tổ chức thực hiện, người thực hiện, hồ sơ, thủ tục yêu cầu và đầu mối liên hệ khi người dân có nhu cầu được trợ giúp pháp lý.

Báo cáo viên thông tin, hướng dẫn các nội dung liên quan đến trợ giúp pháp lý trong công tác phòng, chống ma túy

Một trong những nội dung trọng tâm được báo cáo viên giới thiệu là các nhóm người được thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí khi có vụ việc, vụ án liên quan đến ma túy. Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2027, các nhóm người được trợ giúp pháp lý miễn phí gồm: người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thuộc các trường hợp tố tụng, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số nhóm người có khó khăn về tài chính theo quy định,…

Dịp này, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, còn triển khai khảo sát nhu cầu tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của người dân trong vụ việc, vụ án liên quan đến ma túy nhằm đánh giá nhu cầu thực tế của người dân và có thêm cơ sở để nâng cao hiệu quả truyền thông, tư vấn, cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.

Theo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, thời gian qua, hoạt động trợ giúp pháp lý đã hỗ trợ hiệu quả nhiều trường hợp người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, người nghiện ma túy, người sử dụng ma túy và người sau cai nghiện thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Hoạt động này giúp họ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, bảo vệ tài sản, tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ khu phố, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín và người dân trên địa bàn phường được trang bị thêm kiến thức về chính sách trợ giúp pháp lý, nhất là trong các vụ việc, vụ án liên quan đến ma túy. Qua đó, góp phần đưa hoạt động trợ giúp pháp lý đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ cơ sở.