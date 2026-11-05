Tập huấn triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 3.200 điểm cầu trên cả nước.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Các đại biểu tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Tại điểm cầu Bộ VHTTDL, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ; Bí thư, Phó bí thư 58 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; cán bộ quản trị, nghiệp vụ, Đảng vụ và phụ trách chuyển đổi số tại các tổ chức đảng.

Chương trình tập huấn tập trung vào 4 nội dung trọng tâm: Giới thiệu tổng quan hệ thống thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; hướng dẫn quy trình đề xuất, tiếp nhận và xử lý nghiệp vụ cho từng nhóm đối tượng (đảng viên nộp đảng phí trực tuyến, cán bộ thụ lý hồ sơ, cán bộ quản trị vận hành); hướng dẫn thao tác chuyển đổi, rà soát dữ liệu, tài khoản, phân quyền hệ thống.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Đồng thời, các đại biểu được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Qua đó, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đảng; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, từng bước xây dựng phương thức làm việc hiện đại, công khai, thuận tiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.