Tập huấn triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt những nội dung trọng tâm về quy trình triển khai, kết nối cũng như hướng dẫn chi tiết cách thức thao tác, sử dụng phần mềm Hệ thống CSDLQG về XLVPHC (tài liệu được tích hợp trên nền tảng Bình dân học vụ số). Đồng thời, các đơn vị, địa phương cũng trực tiếp trao đổi, nêu lên những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành thực tế để được các tổ nghiên cứu, xây dựng hệ thống của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giải đáp, tháo gỡ kịp thời.

Hệ thống CSDLQG về XLVPHC được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất và vận hành trên hai hạ tầng mạng chính: mạng WAN của Bộ Công an (đối với các đơn vị "Nội ngành") và mạng Truyền số liệu chuyên dùng TSLCD (đối với các cơ quan, bộ ngành, UBND các cấp hay còn gọi là các đơn vị "Ngoại ngành"). Bên cạnh đó, hệ thống cũng cung cấp giải pháp sử dụng mạng Internet linh hoạt nhằm hỗ trợ cán bộ nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ ngay tại hiện trường.

Về phương thức vận hành, hệ thống cung cấp đầy đủ các tính năng phần mềm đáp ứng toàn diện nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính như: tạo lập dữ liệu, tiếp nhận và xử lý vụ việc, quản lý tang vật, phương tiện vi phạm, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, ban hành và tổ chức thi hành quyết định, cũng như kết nối, đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống chuyên ngành. Đặc biệt, người dùng gồm lãnh đạo/chỉ huy, cán bộ nghiệp vụ và cán bộ văn thư sẽ sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đang hoạt động để truy cập phần mềm theo đúng quy định phân cấp, phân quyền chặt chẽ.

Việc tổ chức tập huấn và đưa vào vận hành đồng bộ Hệ thống CSDLQG về XLVPHC có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của lực lượng Công an nhân dân nói riêng, các cơ quan quản lý nhà nước nói chung. Qua đó, góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính minh bạch, chính xác và hiệu lực, hiệu quả trong công tác theo dõi, quản lý và xử lý vi phạm hành chính từ cấp thành phố đến cơ sở.