Lớp tập huấn triển khai phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2026.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và Hội Nông dân Việt Nam; trao đổi về vị trí, ý nghĩa và yêu cầu của phong trào, gắn với nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích của hội viên, nông dân trong giai đoạn mới. Đồng thời, hướng dẫn phương pháp triển khai phong trào; quy trình đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thành lập và tổ chức hoạt động câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; giới thiệu một số mô hình tiêu biểu tại các địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội và hội viên nông dân trong tổ chức thực hiện phong trào; phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế nông thôn.