Tập huấn triển khai phần mềm Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Lào Cai

Hội nghị nhằm bàn giao tài khoản, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng, rà soát, cập nhật dữ liệu trên phần mềm, bảo đảm triển khai hiệu quả Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Kho dữ liệu tập trung của tỉnh được xác định là một trong những nền tảng số quan trọng, tạo cơ sở để hình thành phương thức quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu. Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, từ quý II/2027, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh sẽ dựa trên dữ liệu, thay dần phương thức tổng hợp thông tin chủ yếu từ báo cáo thủ công.

Đây là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số của tỉnh Lào Cai. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tạo môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Kho dữ liệu tập trung của tỉnh đã được xây dựng, song đến nay chưa có đơn vị nào hoàn thiện đầy đủ. Sở Khoa học và Công nghệ đang phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu, từng bước hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Ông Nguyễn Đoạt - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Đoạt - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cho biết, đến ngày 8/10, Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đã triển khai xây dựng 3 cơ sở dữ liệu dùng chung, gồm: Cơ sở dữ liệu người dùng, Cơ sở dữ liệu danh mục và Cơ sở dữ liệu tổ chức; 68 cơ sở dữ liệu của 30 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đã được triển khai; cấp 2.652 tài khoản và xây dựng giao diện cho 68/68 cơ sở dữ liệu. Đến nay, 25/68 cơ sở dữ liệu đã được nhập dữ liệu thực.

Ngoài các cơ sở dữ liệu nằm trong chiến dịch, tỉnh cũng phát sinh 22 cơ sở dữ liệu ngoài chiến dịch theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

Các học viên được hướng dẫn truy cập, khai thác, sử dụng Nền tảng Kho dữ liệu của tỉnh.

Tại hội nghị, các học viên đã được giới thiệu tổng quan về phần mềm Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh; hướng dẫn truy cập, khai thác, sử dụng Nền tảng Kho dữ liệu của tỉnh; giới thiệu 34 cơ sở dữ liệu đã được xây dựng trên phần mềm.

Bên cạnh đó, nội dung tập huấn còn tập trung vào việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật dữ liệu đối với những cơ sở dữ liệu chưa có dữ liệu trên phần mềm; sử dụng và cập nhật dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu đã được triển khai.

Các học viên cũng được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thống nhất phương pháp phối hợp để triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh bảo đảm hiệu quả.

Các học viên trao đổi thông tin tại lớp tập huấn.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ căn cứ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để xác định những cơ sở dữ liệu cần ưu tiên xây dựng trước; cập nhật dữ liệu từ đơn giản, từng bước tiến tới kết nối kỹ thuật chuyên sâu để tự động cập nhật dữ liệu.

Việc tổ chức tập huấn là một trong những bước hỗ trợ cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp cận, sử dụng nền tảng, đồng thời thực hiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu, góp phần từng bước hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ công tác quản lý, điều hành.