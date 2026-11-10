Tập huấn triển khai mô hình 'Trợ lý ảo công vụ'

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Phạm Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực thi công vụ là giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Đồng chí đề nghị học viên tập trung theo dõi, tích cực thực hành, chủ động trao đổi những vướng mắc từ thực tế để triển khai mô hình "Trợ lý ảo công vụ" hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc chương trình tập huấn.

Mô hình “Trợ lý ảo công vụ” sử dụng tiện ích LuatIQ, tích hợp trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh, hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý văn bản và quản lý nhiệm vụ. Các chức năng chính gồm tìm kiếm, phân tích, tóm tắt hồ sơ; tra cứu pháp lý; hỗ trợ dự thảo văn bản và theo dõi tiến độ công việc.

Trong đó, chức năng tra cứu pháp lý cung cấp thông tin kèm trích dẫn văn bản gốc, giúp người sử dụng có cơ sở đối chiếu, kiểm chứng. Chức năng phân tích văn bản hỗ trợ kiểm tra hiệu lực của các văn bản được viện dẫn, đối chiếu và phát hiện nội dung mâu thuẫn. Việc nhận diện, theo dõi nhiệm vụ được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Quang cảnh chương trình tập huấn.

Tại buổi tập huấn, học viên được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tiện ích LuatIQ trên trình duyệt; cấp quyền, kết nối và đồng bộ tài khoản với hệ thống. Nội dung thực hành tập trung vào các phân hệ Trợ lý công việc, Trợ lý luật, Phân tích văn bản và Soạn thảo văn bản. Với chức năng soạn thảo, học viên được hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản hành chính theo thể thức quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, kết hợp rà soát lỗi chính tả.

Học viên trực tiếp thực hành sử dụng "Trợ lý ảo công vụ".

Chương trình cũng hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý sự cố kỹ thuật và hỗ trợ cán bộ sử dụng tại đơn vị; phổ biến nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu công vụ. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hành được trao đổi, giải đáp trực tiếp. “Trợ lý ảo công vụ” đóng vai trò công cụ hỗ trợ, không thay thế thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền hoặc quy trình xử lý văn bản hiện hành.