Tập huấn triển khai mô hình “Người bản số” tại Trịnh Tường

Quang cảnh lớp tập huấn.

Chương trình nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở, góp phần đưa các nền tảng, dịch vụ số đến gần hơn với người dân vùng cao, biên giới.

Trong 2 ngày (21 - 22/10), các học viên được nghiên cứu, trao đổi và thực hành các nội dung thuộc 6 chuyên đề, tập trung vào kiến thức tổng quan về chuyển đổi số; vai trò, nhiệm vụ, phương pháp tổ chức và hoạt động của lực lượng “Người bản số”; kỹ năng sử dụng thiết bị số, kết nối Internet, cài đặt ứng dụng, tra cứu và chia sẻ thông tin.

Học viên được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu và theo dõi hồ sơ; thực hành thanh toán số, quét mã QR, kiểm tra giao dịch; tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ số trong đời sống, thương mại điện tử, y tế và giáo dục. Chương trình cũng hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ở mức cơ bản trên điện thoại thông minh, kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng, chia sẻ.

Giảng viên truyền đạt nội dung chuyên đề tại lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn chú trọng kỹ năng an toàn số, nhận diện thông tin sai lệch, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm. Học viên đồng thời được trang bị phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, kỹ năng ghi nhật ký hoạt động và báo cáo kết quả triển khai tại cơ sở.

Hướng dẫn phương pháp tuyên truyền, hỗ trợ cộng đồng theo hình thức “cầm tay chỉ việc”.

Chương trình dành thời gian để học viên thực hành trên điện thoại thông minh, làm quen với các ứng dụng, tiện ích số thiết yếu; tìm hiểu, khai thác chuyên trang và ứng dụng điện tử “Người bản số Lào Cai”; kiểm tra, đánh giá kết quả sau tập huấn.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Sau chương trình, lực lượng “Người bản số” sẽ tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại các địa bàn vùng cao, biên giới của tỉnh.