Tại xã Yên Bình

Sáng 19/10, tại xã Yên Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức khai mạc lớp đào tạo, tập huấn, triển khai mô hình “Người bản số” năm 2026 cho 73 học viên đến từ hai xã Yên Bình và Bảo Ái.

Các đại biểu dự khai mạc tập huấn.

Dự khai mạc có đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, cấp ủy địa phương và Tổ điều phối Người bản số của tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò của đội ngũ “người bản số” trong việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nhất là tại các thôn, bản.

Đồng chí đề nghị các học viên tích cực học tập, chú trọng thực hành, vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng, tiện ích số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngay tại cơ sở.

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng số thiết thực; tìm hiểu tổng quan về chuyển đổi số, vai trò, nhiệm vụ và phương pháp hoạt động của "người bản số"; thực hành sử dụng điện thoại thông minh, kết nối internet, cài đặt ứng dụng, tra cứu và chia sẻ thông tin.

Đặc biệt, nội dung tập huấn chú trọng kỹ năng nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin cá nhân; hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tra cứu và theo dõi hồ sơ; thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR, kiểm tra giao dịch; khai thác các ứng dụng số trong thương mại điện tử, y tế và giáo dục.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản trên điện thoại, kỹ năng kiểm chứng thông tin; thực hành khai thác chuyên trang và ứng dụng điện tử “Người bản số Lào Cai”.

Đồng thời, học viên được trang bị phương pháp “cầm tay chỉ việc”, kỹ năng truyền thông, tổ chức hướng dẫn cộng đồng và báo cáo kết quả hoạt động.

Các học viên tham gia tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ người bản số tại Yên Bình và Bảo Ái có thêm kiến thức, kỹ năng để trực tiếp hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số trong đời sống, sản xuất và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số tại cơ sở.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, 19 - 20/10/2026.

Tại xã Bát Xát

Sáng 19/10, tại xã Bát Xát, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp đào tạo, tập huấn triển khai mô hình “Người bản số” năm 2026 dành cho học viên xã Bát Xát và xã Bản Xèo.

Dự khai mạc tập huấn có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo xã Bát Xát, Bản Xèo; đội ngũ giảng viên, chuyên gia chuyển đổi số cùng đông đảo học viên xã Bản Xèo, Bát Xát.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Việc xây dựng lực lượng “người bản số” nhằm hình thành đội ngũ nòng cốt tại thôn, bản, tổ dân phố, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận, ứng dụng công nghệ và các tiện ích số trong đời sống; góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” đi vào chiều sâu, từng bước thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện từ cơ sở.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phùng Nam Trung phát biểu khai mạc.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phùng Nam Trung đề nghị học viên tập trung học tập, thực hành thành thạo các kỹ năng sử dụng thiết bị số, internet, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, thương mại điện tử và các ứng dụng thiết yếu trong đời sống; biết sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có kiểm chứng, chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn thể để trực tiếp hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, sử dụng các nền tảng số. Quá trình triển khai phải bảo đảm thường xuyên, thực chất, gắn với nhu cầu của cộng đồng; duy trì việc ghi nhật ký, báo cáo kết quả, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình.

Theo mục tiêu của tỉnh, đến năm 2028, Lào Cai phấn đấu hình thành mạng lưới khoảng 3.000 “người bản số”, bảo đảm 100% thôn, bản có ít nhất một “người bản số” hoạt động hiệu quả; ít nhất 70% hộ gia đình tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, hướng dẫn kỹ năng số cơ bản.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (19 - 20/10), 70 học viên xã Bản Xèo, Bát Xát sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản.

Học viên tham gia tập huấn.

Nội dung tập trung vào vai trò, nhiệm vụ của “người bản số”; kỹ năng sử dụng thiết bị số, internet, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số; ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm; tiếp cận các tiện ích số trong lĩnh vực y tế, giáo dục và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn....

Học viên cũng được hướng dẫn kỹ năng truyền thông, hỗ trợ cộng đồng, ghi nhật ký hoạt động, báo cáo kết quả và khai thác chuyên trang, ứng dụng điện tử “Người bản số Lào Cai”.

Phổ biến kiến thức cho các học viên.

Lớp tập huấn tại xã Bát Xát là lớp mở đầu trong chuỗi 20 lớp được triển khai tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh từ ngày 19 - 29/10/2026, với khoảng 1.200 học viên tham gia.