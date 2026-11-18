Tham dự tập huấn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Kim Hường

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung: khái niệm văn hóa tiêu dùng; hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong tiêu dùng; hệ giá trị con người Việt Nam trong tiêu dùng; quy tắc đối với doanh nghiệp và sàn thương mại điện tử; quy tắc dành cho người tiêu dùng thông thái.

Cùng với đó là tiềm năng và cơ sở áp dụng tại tỉnh Gia Lai; giải pháp nhắm tới 3 chủ thể tại Gia Lai; sáng tạo sản phẩm gắn với câu chuyện văn hóa địa phương và truyền thông; Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng; 5 giá trị văn hóa trong hành vi số...

Chương trình tập huấn nhằm giúp các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân kinh doanh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa nội dung của Khung hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong tiêu dùng và Bộ quy tắc ứng xử.

Qua đó, nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình tổ chức thực hiện; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao đạo đức kinh doanh, lấy uy tín và sự hài lòng của người tiêu dùng làm nền tảng phát triển, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy lợi thế hàng hóa đặc trưng ở địa phương.

Tiến sĩ Lê Việt Nga - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) triển khai chương trình tập huấn. Ảnh: Kim Hường

Chương trình cũng nhằm tiếp tục lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn, sử dụng sản phẩm sản xuất trong nước có chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; thúc đẩy sản xuất, phát triển hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương và nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.