Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng, đồng thời phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 20/2/2025, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2035. Đề án hướng tới phát huy tiềm năng, kinh nghiệm, trí tuệ và vai trò của người cao tuổi; khuyến khích người cao tuổi chủ động tham gia các hoạt động chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại tỉnh Lào Cai, để cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án, ngày 17/11/2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh xác định việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ số là những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, Lào Cai phấn đấu có ít nhất 60% cán bộ, hội viên, người cao tuổi trên địa bàn được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm; ít nhất 35% người cao tuổi thành thạo các kỹ năng số cơ bản như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm và thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng và các nền tảng số phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với chuyển đổi xanh, tỉnh đặt mục tiêu trồng ít nhất 3 triệu cây xanh; xây dựng tối thiểu 5 mô hình do người cao tuổi tham gia thu gom, phân loại rác thải tại nguồn và 3 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Trong lĩnh vực khởi nghiệp và tạo việc làm, phấn đấu hỗ trợ ít nhất 40 người cao tuổi khởi nghiệp, hình thành 15 mô hình khởi nghiệp của người cao tuổi, qua đó tạo việc làm cho ít nhất 2.000 người cao tuổi.

Người cao tuổi tỉnh Lào Cai tích cực tham gia các hoạt động góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Các mục tiêu tiếp tục được nâng lên trong giai đoạn đến năm 2035. Cụ thể, phấn đấu có ít nhất 80% cán bộ, hội viên, người cao tuổi được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các lĩnh vực của Đề án; 45% người cao tuổi thành thạo kỹ năng số cơ bản. Toàn tỉnh phấn đấu trồng ít nhất 5 triệu cây xanh, xây dựng 10 mô hình thu gom, phân loại rác thải tại nguồn và 5 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, hỗ trợ ít nhất 70 người cao tuổi khởi nghiệp, phát triển 30 mô hình khởi nghiệp, tạo việc làm cho ít nhất 4.000 người cao tuổi.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Đề án, kế hoạch triển khai của tỉnh; đồng thời trao đổi, tìm hiểu các giải pháp phát huy vai trò của người cao tuổi trong ứng dụng công nghệ số, tham gia bảo vệ môi trường, phát triển các mô hình sản xuất xanh và hoạt động khởi nghiệp. Đây cũng là dịp để hội viên nâng cao nhận thức về những cơ hội, điều kiện và trách nhiệm của bản thân trong quá trình thực hiện các mục tiêu của Đề án.

Hơn 100 đại biểu dự Hội nghị tập huấn, triển khai Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm” của Hội Người cao tuổi tỉnh Lào Cai.

Việc triển khai Đề án có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu. Với lợi thế về kinh nghiệm sản xuất, kiến thức thực tiễn và uy tín trong gia đình, cộng đồng, người cao tuổi không chỉ là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển mà còn có thể trực tiếp tham gia, đóng góp vào quá trình này. Từ việc hướng dẫn con cháu sử dụng các nền tảng số, thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng thân thiện với môi trường đến duy trì, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp, mỗi người cao tuổi đều có thể tạo ra giá trị thiết thực cho gia đình và xã hội.

Thông qua hội nghị, Hội Người cao tuổi tỉnh hướng tới nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, hội viên nòng cốt, làm cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và nhân rộng các mô hình phù hợp tại cơ sở. Qua đó, từng bước đưa các mục tiêu của Đề án vào cuộc sống, khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp của người cao tuổi trong xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển xanh, bền vững.