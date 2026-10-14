Tập huấn triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho cán bộ hội

Sáng 14-10, tại phường Nha Trang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 (Đề án 2415) cho cán bộ hội. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).

Bà Phan Thị Hòa Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các cán bộ hội đến từ 65 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 2415; trang bị kỹ năng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tư vấn pháp luật, phổ biến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cán bộ hội được hướng dẫn kỹ năng chẩn đoán nhanh các vấn đề trong hoạt động kinh doanh, xác định khách hàng mục tiêu, làm rõ giá trị sản phẩm, đánh giá doanh thu, chi phí và năng lực triển khai mô hình khởi nghiệp. Đồng thời, được hướng dẫn xây dựng mạng lưới cố vấn khởi nghiệp tại địa phương nhằm hỗ trợ phụ nữ hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả…

Các cán bộ hội tham gia tập huấn.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ hội được nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại cơ sở, góp phần kết nối nguồn lực, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình khởi nghiệp bền vững trong giai đoạn 2026 - 2035.