Tập huấn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035

Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ.

Tham dự hội nghị có gần 200 đại biểu là lãnh đạo, công chức các xã, phường. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 được hình thành trên cơ sở hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây, gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cùng các chương trình về văn hóa, giáo dục, y tế và dân số. Giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn lực dự kiến thực hiện Chương trình là 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 345.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương 395.392 tỷ đồng.

Các đại biểu dự tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn những nội dung cơ bản của Nghị định số 387/2026/NĐ-CP; làm rõ hơn về phân cấp, phân quyền, cơ chế quản lý, huy động nguồn lực và trách nhiệm thực hiện theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại cơ sở; hướng dẫn chuyên sâu các nghiệp vụ quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, như: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển sản xuất, OCOP, du lịch nông thôn; các quy định về tài chính, lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, công chức các xã, phường được cập nhật những quy định mới, nâng cao kỹ năng tham mưu và tổ chức thực hiện Chương trình. Qua đó, góp phần triển khai các chính sách đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.