Tập huấn triển khai Chương trình “Giáo viên An toàn số học đường”.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, giáo viên được phổ biến các chuyên đề, gồm: Tổng quan chiến dịch “Không một mình” và Chương trình An toàn số học đường; nhận diện các nguy cơ xâm hại, lừa đảo và rủi ro từ trí tuệ nhân tạo (AI) đối với trẻ em trên không gian mạng; trang bị kỹ năng phòng ngừa, tiếp nhận thông tin, can thiệp xử lý ban đầu và hỗ trợ học sinh phục hồi tâm lý khi gặp sự cố trực tuyến. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình tại các cơ sở giáo dục, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh phát biểu tại tập huấn.

Các đại biểu tham gia tập huấn.

Thông qua chương trình tập huấn, cán bộ, giáo viên được trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn số; nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa các nguy cơ xâm hại, lừa đảo, bắt nạt và bạo lực trên không gian mạng. Qua đó, hướng dẫn học sinh bảo vệ thông tin cá nhân, bảo mật tài khoản, ứng xử văn minh, có trách nhiệm trên môi trường mạng và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống mất an toàn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh trong kỷ nguyên số.