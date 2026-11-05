Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Cao Bằng có đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, chuyên viên các đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn quy trình, thao tác thực hiện 4 thủ tục hành chính, gồm: Thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đảng nơi cư trú; chuyển sinh hoạt Đảng chính thức và chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời.

Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn cách thức thực hiện, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thu, nộp đảng phí; quy trình lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú phục vụ công tác đánh giá, xếp loại và công tác cán bộ; các bước thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, chuyên viên trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước làm chủ các thao tác nghiệp vụ trên môi trường điện tử. Qua đó, góp phần thống nhất quy trình triển khai giữa các cấp ủy, tổ chức đảng; giảm thời gian, đơn giản hóa các khâu xử lý công việc, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, đồng thời thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.