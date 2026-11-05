Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Chiều 5-11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính (TTHC) của Đảng trên môi trường điện tử. Ông Đinh Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu (Văn phòng Trung ương Đảng) chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới hơn 3.200 điểm cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố và xã, phường, đặc khu với hơn 67.500 đại biểu tham dự. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có các đồng chí: Trịnh Văn Mơ - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Trần Ngọc Sanh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Đồng chí Trịnh Văn Mơ và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Đồng chí Trần Ngọc Sanh (giữa) và các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các nội dung cập nhật, điều chỉnh quy trình trên cơ sở các hướng dẫn mới để thực hiện 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử, gồm: Chuyển sinh hoạt đảng chính thức; chuyển sinh hoạt đảng tạm thời; thu, nộp đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác. Toàn bộ quy trình được số hóa đồng bộ từ khâu kê khai, đính kèm hồ sơ, xác thực thông tin đến tiếp nhận và phê duyệt trực tuyến.

Hội nghị cũng làm rõ trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng, cán bộ tiếp nhận xử lý hồ sơ và cán bộ quản trị vận hành hệ thống; đồng thời trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ và kỹ thuật; hướng dẫn xử lý các tình huống trong quá trình triển khai.

Hội nghị được kết nối với hơn 3.200 điểm cầu trên toàn quốc.

Việc tập huấn xuất phát từ yêu cầu cập nhật các quy trình mới của Trung ương, điều chỉnh quy trình điện tử cho phù hợp với thực tế cũng như việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC; qua đó giúp các cơ quan, đơn vị thống nhất cách thực hiện, nắm vững quy trình, nghiệp vụ thao tác trên hệ thống và chuẩn bị điều kiện triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên toàn quốc. Việc triển khai 4 TTHC của Đảng trên môi trường điện tử là một nội dung quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của các cơ quan Đảng nhằm chuẩn hóa quy trình, số hóa hồ sơ và tạo thuận lợi cho tổ chức đảng, đảng viên khi thực hiện thủ tục, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính của Đảng minh bạch, hiệu quả, hiện đại.