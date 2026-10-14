Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (hàng đầu, bìa trái) cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Các đại biểu được hướng dẫn chi tiết quy trình và thao tác nghiệp vụ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng. Trọng tâm gồm 4 thủ tục: thu nộp đảng phí trực tuyến; chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ tại nơi cư trú.

Toàn bộ quy trình được số hóa đồng bộ từ khâu kê khai, đính kèm hồ sơ, xác thực thông tin đến tiếp nhận và phê duyệt trực tuyến.

Bên cạnh đó, các đại biểu trực tiếp thực hành thao tác trên máy tính xách tay; tập trung thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận, xử lý và phê duyệt hồ sơ tại đơn vị cơ sở.

Hội nghị tập huấn là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, đảng viên; qua đó góp phần xây dựng nền hành chính của Đảng minh bạch, hiệu quả và hiện đại.