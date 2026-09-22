Tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu.

Dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Tỉnh ủy có đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; thường trực, lãnh đạo và bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy Các Cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh và cán bộ phụ trách công tác chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Quang Khải - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Kỹ thuật viên của VNPT hướng dẫn triển khai các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Tại lớp tập huấn, cán bộ, công chức, đảng viên được giới thiệu tổng quan về Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; đồng thời được hướng dẫn thực hiện các quy trình nghiệp vụ phù hợp với từng vị trí, vai trò.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đối với 4 thủ tục hành chính của Đảng. Cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ được hướng dẫn quy trình nghiệp vụ trên hệ thống; cán bộ quản trị được hướng dẫn các nội dung về quản lý, vận hành và phân quyền người dùng.

Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Cùng với hướng dẫn lý thuyết, các đại biểu được thực hành trực tiếp trên hệ thống, trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc, các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm thống nhất quy trình, nâng cao kỹ năng sử dụng hệ thống cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; qua đó từng bước đưa các thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng, nâng cao hiệu quả phục vụ tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn tỉnh.