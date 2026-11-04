Tập huấn toàn quốc về sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cơ quan, đơn vị, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu Thành ủy Đồng Nai, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu Đảng ủy các xã, phường của thành phố.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy có lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu, hướng dẫn về vị trí việc làm, biên chế của Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu về vị trí việc làm, biên chế của các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND thành phố; thành viên Tổ công tác 1121 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của thành phố.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt mục tiêu, yêu cầu và các nội dung trọng tâm trong triển khai Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến. Các chuyên gia kỹ thuật hướng dẫn quy trình đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; kê khai, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu; kiểm tra, xác nhận và tổng hợp báo cáo trên hệ thống.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung hướng dẫn rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm; thực hành kê khai dữ liệu theo các biểu mẫu nghiệp vụ; hướng dẫn theo dõi tiến độ, khai thác kết quả, bảo đảm an toàn thông tin và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ được trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến; nắm vững quy trình kê khai, cập nhật, rà soát và tổng hợp dữ liệu, bảo đảm chính xác, đầy đủ, thống nhất, đúng tiến độ.

Qua đó, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý vị trí việc làm; làm cơ sở đánh giá, xác định nhu cầu nhân lực, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.