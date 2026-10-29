Tập huấn toàn quốc về Bộ chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực

Tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo một số đơn vị và các xã, phường.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Tại hội nghị, đại biểu được hướng dẫn triển khai những nội dung trọng tâm của 2 văn bản gồm: Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Quyết định số 968/QĐ-TTCP ngày 21/10/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Nội dung hướng dẫn tập trung làm rõ cấu trúc bộ chỉ số, các nhóm tiêu chí đánh giá, phương pháp chấm điểm, yêu cầu về số liệu và hồ sơ minh chứng. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở kết quả thực tế, bảo đảm khách quan, chính xác, trung thực, công khai, minh bạch và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đào Quang Khải chủ trì tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg gồm 4 nhóm nội dung: Xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật; thực hiện các biện pháp phòng ngừa; phát hiện hành vi vi phạm; xử lý vi phạm và thu hồi tài sản. Quyết định số 968/QĐ-TTCP làm căn cứ đánh giá việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị.

Tại phần thảo luận, đại biểu các điểm cầu trao đổi về việc triển khai hai quyết định trên và tập trung góp ý về cách áp dụng hiệu quả các tiêu chí, phương pháp chấm điểm, thu thập số liệu và tài liệu minh chứng trong quá trình đánh giá.

Thông qua hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương được hướng dẫn quy trình thu thập, rà soát số liệu, lập hồ sơ minh chứng và tự đánh giá theo đúng phụ lục áp dụng; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm kết quả đánh giá đầy đủ, thống nhất và đúng thời hạn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai Quyết định số 47/2026/QĐ-TTg và Quyết định số 968/QĐ-TTCP có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hiện trách nhiệm giải trình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Kết quả đánh giá không chỉ phản ánh thực chất việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị mà còn là cơ sở để nhận diện những hạn chế, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu kỹ nội dung các quyết định và hướng dẫn liên quan; tổ chức thực hiện nghiêm túc, thống nhất, bảo đảm việc tự đánh giá khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, gắn với số liệu và tài liệu kiểm chứng đầy đủ. Cùng với đó, chủ động phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; kịp thời rà soát, tổng hợp kết quả và phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, qua đó bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.