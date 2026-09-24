Tập huấn toàn quốc kỹ năng tuyên truyền, chuyển đổi số báo chí hướng tới APEC 2027

Hội nghị được tổ chức tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, truyền thông cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên cả nước.

Chương trình tập huấn gồm hai phiên. Trong phiên “Kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027”, các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí - truyền thông cung cấp những kiến thức tổng quan về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Năm APEC Việt Nam 2027 cũng như định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới. TS Trịnh Minh Anh, nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia chia sẻ những nội dung tổng quan về APEC và Năm APEC Việt Nam 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí (ảnh MN)

Theo ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông tin, tuyên truyền cần được triển khai chủ động, bài bản từ sớm, từ xa, thay vì chờ đến khi các sự kiện APEC diễn ra mới bắt đầu thực hiện. Hội nghị vì vậy hướng tới trang bị cho cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên hệ thống kiến thức chính xác, có chiều sâu; đồng thời nâng cao khả năng xây dựng các sản phẩm báo chí đa dạng, hiện đại phục vụ tuyên truyền Năm APEC 2027.

Trong phiên buổi chiều, các đại biểu tham gia chương trình “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Nội dung này đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực truyền thông hiện đại, thích ứng với quá trình chuyển đổi số của báo chí, qua đó góp phần tăng hiệu quả và sức lan tỏa của thông tin về APEC 2027.

Năm 2027 sẽ là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, sau các năm 2006 và 2017. Việc đăng cai không chỉ gắn với tổ chức các hội nghị, hoạt động cấp cao mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Việt Nam, thúc đẩy hợp tác, đầu tư, thương mại và du lịch. Trước đó, Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức các hoạt động trong Năm APEC 2027.

Công tác chuẩn bị nguồn nhân lực cũng được triển khai từ sớm. Tháng 4/2026, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao đã phối hợp tổ chức hội thảo nâng cao năng lực, tập huấn các kỹ năng về chủ trì hội nghị, xây dựng chương trình nghị sự, đàm phán văn kiện và thúc đẩy đồng thuận, hướng tới chuẩn bị toàn diện cho Năm APEC Việt Nam 2027.