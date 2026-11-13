Tập huấn tích hợp năng lực số và giáo dục AI trong trường học

Tích hợp giáo dục an toàn mạng cho học sinh

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn triển khai Khung năng lực số, tích hợp giáo dục an toàn mạng và nội dung giáo dục AI vào các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù cấp học. Trong đó, nội dung giáo dục AI được định hướng triển khai với thời lượng 12 tiết/lớp/năm học, trên cơ sở Khung nội dung giáo dục AI dành cho học sinh phổ thông.

Bên cạnh tiếp cận các nội dung chuyên môn, giáo viên còn thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế hoạt động giáo dục tích hợp, trao đổi và góp ý để vận dụng vào thực tế giảng dạy.

Hoạt động tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong tổ chức dạy học, giúp học sinh từng bước hình thành kỹ năng số, sử dụng internet an toàn và tiếp cận AI phù hợp.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức triển khai nội dung tập huấn tại đơn vị, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và hoàn thành trước ngày 15/12/2026.