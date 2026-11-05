Tập huấn thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tham dự hội nghị, đại biểu được hướng dẫn quy trình, thao tác thực hiện 4 thủ tục hành chính gồm: Thu, nộp Đảng phí; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên đang công tác; chuyển sinh hoạt Đảng chính thức và chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời. Đại biểu được hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; thao tác chuyển đổi, rà soát dữ liệu, tài khoản, phân quyền trên hệ thống; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Hội nghị kết nối trực tiếp tới các điểm cầu trên cả nước.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng được nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức đảng.