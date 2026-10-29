Tập huấn thúc đẩy thương mại điện tử và quảng bá nông sản

Tham gia tập huấn có đại diện chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể sản phẩm OCOP thuộc 13 xã: Mường Ảng, Mường Lạn, Búng Lao, Chiềng Sinh, Tuần Giáo, Quài Tở, Pú Nhung, Mường Mùn, Sáng Nhè, Tủa Chùa, Sính Phình, Tủa Thàng và Sín Chải.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc tập huấn.

Tại lớp tập huấn, giảng viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) hướng dẫn học viên ứng dụng công cụ số, trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng nội dung quảng bá sản phẩm; thiết kế ấn phẩm truyền thông, quay và dựng video ngắn bằng điện thoại thông minh. Cùng với đó, học viên được trang bị kỹ năng livestream bán hàng, tương tác với người xem và hỗ trợ khách hàng đặt mua sản phẩm trên các nền tảng số.

Các đại biểu dự tập huấn.

Sau nội dung hướng dẫn kiến thức lý thuyết, học viên sẽ trực tiếp thực hành livestream tại vùng sản xuất, cơ sở chế biến nông sản của một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn xã Tuần Giáo. Hoạt động này giúp học viên vận dụng kiến thức vào thực tế, nâng cao kỹ năng giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Học viên thực hành livestream bán hàng trên nền tàng số tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (29 và 30/10), góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP đổi mới phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.