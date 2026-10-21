Tập huấn thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi cho 65 hộ dân xã Hòa An

Các hộ dân tham gia tập huấn.

Người dân được tập huấn các nội dung: Chất thải chăn nuôi, tác động của chất thải chăn nuôi đến môi trường và dịch bệnh; một số văn bản pháp luật quy định về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; quản lý môi trường và điều kiện chăn nuôi; hướng dẫn thu gom, phân loại chất thải chăn nuôi; các phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi; biện pháp xử lý chất thải rắn không có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi; trao đổi, giải đáp trực tiếp những vấn đề về cách xây dựng hầm biogas, sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi; quy trình ủ phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi và các biện pháp xử lý nước thải, chất thải rắn nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường; cách xử lý xác, phân, nước tiểu động vật bị dịch bệnh…

Thông qua lớp tập huấn, người dân được trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng trong việc thu gom, phân loại, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định; áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững; từng bước xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, đáp ứng các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.