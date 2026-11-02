Tập huấn tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và 400 cán bộ công an, giáo viên của 129 xã, phường trong tỉnh.

Hội nghị là hoạt động quan trọng trong khuôn khổ Chiến dịch “Không một mình 2026" do Liên minh Niềm tin số và Cục An ninh mạng khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC.

Đại tá Mai Đại Trưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu học tập 3 chuyên đề: Tổng quan về an toàn và bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng; Nhận diện nguy cơ xâm hại trực tuyến đối với trẻ em; Kỹ năng phòng ngừa, can thiệp, xử lý, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nội dung tập huấn được xây dựng dựa trên hệ thống tài liệu hướng dẫn khung của Cục An ninh mạng, Bộ Công an. Qua đó giúp lực lượng công an cấp xã và đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức về cơ hội, thách thức của môi trường mạng đối với trẻ em, nhận diện chính xác các nhóm nguy cơ xâm hại trực tuyến đối với trẻ em và nguyên tắc, vai trò của các lực lượng trong công tác bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng. Trang bị cho cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ trẻ em những phương pháp, kỹ năng hướng dẫn bảo vệ thiết bị, tài khoản, kiểm soát chia sẻ thông tin, tương tác an toàn và nhận diện thông tin giả mạo cho học sinh.

Đồng thời, chuẩn hóa quy trình hỗ trợ và xử lý ban đầu khi tiếp nhận thông tin từ trẻ em như: dừng tương tác, chặn, báo cáo, lưu giữ bằng chứng điện tử an toàn, sơ cứu tâm lý, trấn an bước đầu và thực hiện quy trình chuyển tuyến chính xác theo phương châm "đúng nguy cơ - đúng thẩm quyền - đúng thời điểm".

Sau hội nghị tập huấn, các cán bộ công an cấp xã và các thầy, cô giáo sẽ là những hạt nhân lan tỏa kiến thức, kỹ năng, trực tiếp phối hợp triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tại nhà trường và khu dân cư.