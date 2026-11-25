Tập huấn sử dụng trợ lý AI phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp
Chiều 25/11, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viettel Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng trợ lý AI phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp. Tham dự có đại diện lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các cơ quan, đơn vị tham gia thí điểm trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, hơn 60 đại biểu được giới thiệu tổng quan về hệ thống trợ lý AI; hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản; trình diễn trực tiếp và hướng dẫn thực hành các tình huống nghiệp vụ trong quá trình sử dụng phần mềm https://ai.caobang.gov.vn. Các học viên trực tiếp trải nghiệm, thực hành và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hệ thống.
Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức trong khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống trợ lý AI; hỗ trợ cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả xử lý thông tin, văn bản, tài liệu; tiết kiệm thời gian, giảm tải các công việc hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số và đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tap-huan-su-dung-tro-ly-ai-phuc-vu-cong-tac-tham-muu-tong-hop-3194794.html