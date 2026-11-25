Tại hội nghị, hơn 60 đại biểu được giới thiệu tổng quan về hệ thống trợ lý AI; hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản; trình diễn trực tiếp và hướng dẫn thực hành các tình huống nghiệp vụ trong quá trình sử dụng phần mềm https://ai.caobang.gov.vn. Các học viên trực tiếp trải nghiệm, thực hành và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hệ thống.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức trong khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống trợ lý AI; hỗ trợ cán bộ, công chức nâng cao hiệu quả xử lý thông tin, văn bản, tài liệu; tiết kiệm thời gian, giảm tải các công việc hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức làm việc, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số và đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.