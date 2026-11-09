Tập huấn sử dụng phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính

Tham dự hội nghị có hơn 100 học viên là đại diện lãnh đạo, công chức được giao phụ trách, tham mưu công tác cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành; lãnh đạo và công chức Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND các xã, phường.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các học viên được giới thiệu tổng quan về cấu trúc, chức năng của phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2026; hướng dẫn quy trình tự đánh giá, chấm điểm theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần; cách thức nhập kết quả, giải trình nội dung tự đánh giá và gửi hồ sơ trên hệ thống; hướng dẫn theo dõi tình trạng hồ sơ, bổ sung tài liệu kiểm chứng khi có yêu cầu; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng phần mềm.

Theo Kế hoạch số 4262/KH-UBND của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hoàn thành việc tự đánh giá, chấm điểm và gửi tài liệu kiểm chứng trước ngày 12/11/2026. Công tác thẩm định được triển khai ngay sau đó, phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt, công bố kết quả từ ngày 7 - 10/12/2026.

Thông qua hội nghị, các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình khai thác, sử dụng phần mềm; góp phần nâng cao chất lượng công tác tự đánh giá, chấm điểm, bảo đảm việc xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 được thực hiện thống nhất, khách quan, chính xác và đúng tiến độ.