Tập huấn sử dụng nền tảng học tập 'Bình dân học vụ số' ngành Kiểm sát nhân dân

Đồng chí Trần Thị Quế Anh, Phó Cục trưởng Cục 2 dự và chủ trì buổi tập huấn. Buổi tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở VKSND tối cao, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Tham dự tại điểm cầu VKSND tối cao có lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc VKSND tối cao; lãnh đạo phụ trách công tác chuyển đổi số, thành viên Tổ giúp việc chuyển đổi số; lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cục 2; các báo cáo viên và đại biểu khách mời.

Buổi tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở VKSND tối cao, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn Ngành.

Tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công tác chuyển đổi số, công nghệ thông tin, tổ giúp việc chuyển đổi số, của Viện phúc thẩm 2, Viện phúc thẩm 3, VKSND cấp tỉnh và VKSND khu vực.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Thị Quế Anh, Phó Cục trưởng Cục 2 cho biết, buổi tập huấn nhằm triển khai Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 26/8/2026 của VKSND tối cao về Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với mỗi đơn vị, cán bộ trong Ngành; trong đó, kỹ năng sử dụng nền tảng số, khai thác dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin là những yêu cầu thiết yếu. Phong trào “Bình dân học vụ số” hướng tới phổ cập kiến thức, kỹ năng số, hình thành thói quen làm việc trên môi trường số, đồng thời bảo đảm việc học tập thực chất, gắn với khả năng vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Thị Quế Anh, Phó Cục trưởng Cục 2 phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Quế Anh đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo, đôn đốc và nêu gương trong học tập; cán bộ tham gia tập huấn tập trung theo dõi, thực hành, chủ động trao đổi những nội dung còn vướng mắc. Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng công nghệ thông tin, Tổ giúp việc chuyển đổi số và cán bộ Đoàn trong hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, nhất là những cán bộ chưa thành thạo kỹ năng số.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên của Cục 2 đã trực tiếp hướng dẫn đại biểu đăng nhập một lần (SSO) vào nền tảng học tập; truy cập học liệu, làm bài kiểm tra và theo dõi tiến độ học tập; quản trị nền tảng, quản lý tài khoản, thống kê và tổng hợp kết quả học tập tại đơn vị đối với quản trị viên VKSND cấp tỉnh.

Đây là những nội dung thiết thực nhằm giúp cán bộ trong toàn Ngành có thể chủ động sử dụng nền tảng, đồng thời giúp các đơn vị theo dõi, quản lý và tổng hợp kết quả học tập trong quá trình triển khai Chiến dịch 100 ngày cao điểm.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Phần thảo luận, trao đổi diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi, ý kiến và vướng mắc thực tế được đại biểu tại hội trường cũng như các điểm cầu trực tuyến nêu ra. Các nội dung thắc mắc tập trung vào việc đăng nhập, sử dụng tài khoản, truy cập học liệu, thực hiện bài kiểm tra, theo dõi tiến độ học tập, quản trị tài khoản và tổng hợp kết quả tại đơn vị.

Các ý kiến đã được đồng chí Trần Thị Quế Anh cùng các báo cáo viên Cục 2 trực tiếp trao đổi, trả lời và hướng dẫn chi tiết cách xử lý. Qua phần trao đổi, nhiều tình huống có thể phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại các đơn vị được làm rõ, góp phần thống nhất cách thức sử dụng, quản trị nền tảng và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Các báo cáo viên Cục 2 trực tiếp trao đổi, trả lời và hướng dẫn tại Hội nghị.

Thông qua buổi tập huấn, các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân được thống nhất về cách thức sử dụng, quản trị và tổ chức học tập trên nền tảng; đồng thời hình thành đội ngũ nòng cốt có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ tại đơn vị, góp phần triển khai thực chất, hiệu quả Chiến dịch 100 ngày cao điểm và thúc đẩy Phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn Ngành.

Theo Kế hoạch số 159/KH-VKSTC, chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” ngành Kiểm sát nhân dân được triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11/2026. Mục tiêu đặt ra là phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành. Chương trình học gồm 26 chuyên đề với 136 bài học, tập trung vào các nhóm kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; sử dụng thiết bị, phần mềm; khai thác dữ liệu và thông tin; giao tiếp, hợp tác trong môi trường số; sáng tạo nội dung số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và giải quyết vấn đề thông qua ứng dụng công nghệ số. Kết thúc chương trình, người học thực hiện bài kiểm tra cuối chương trình gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm; người đạt yêu cầu theo quy định được hệ thống cấp chứng nhận hoàn thành chương trình.