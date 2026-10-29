Tập huấn sử dụng hệ thống trợ lý ảo AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Tứ – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên gia Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam; lãnh đạo, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 77 đại biểu là lãnh đạo, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công của 38 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Tứ – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 2060/KH-VPUBND ngày 28/10/2026 của Văn phòng UBND tỉnh, hội nghị tập trung giới thiệu, hướng dẫn cán bộ, công chức truy cập, khai thác và sử dụng Hệ thống trợ lý ảo (Bot AI) trong hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Đây là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, từng bước nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Các học viên thực hành sử dụng trợ lý ảo AI tại buổi tập huấn.

Tại hội nghị, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Kỷ Nguyên Mới Việt Nam giới thiệu tổng quan về Hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính công đa ngôn ngữ; hướng dẫn các thao tác truy cập, khai thác thông tin và sử dụng những chức năng cơ bản của hệ thống. Các đại biểu được thực hành các tình huống hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin, tra cứu thủ tục hành chính, tiếp cận hướng dẫn về hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính thông qua nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp có điều kiện tiếp cận công cụ hỗ trợ mới, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước đổi mới phương pháp hướng dẫn, tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, tăng cường khả năng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện, nhất là trong quá trình triển khai dịch vụ công trực tuyến.