Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng

Dự hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai có Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Thị Yến; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trần Hữu Thuận và cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Thành ủy.

Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo các vụ, cục thuộc Ban Tổ chức Trung ương tập huấn 4 phân hệ, gồm: Cơ sở dữ liệu cán bộ; Cơ sở dữ liệu bảo vệ chính trị nội bộ; Cơ sở dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm.

Theo đó, đối với Phân hệ Cơ sở dữ liệu cán bộ, các đại biểu dự hội nghị được giới thiệu tổng quan về phân hệ và hướng dẫn, tập huấn việc tạo lập, cập nhật hồ sơ cán bộ điện tử và khai thác, sử dụng phân hệ.

Phân hệ Cơ sở dữ liệu bảo vệ chính trị nội bộ, hướng dẫn, tập huấn về tạo lập, cập nhật hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ điện tử; quản lý, khai thác và bảo mật.

Phân hệ Cơ sở dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn, tập huấn về tạo lập, cập nhật hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng điện tử; khai thác, sử dụng phân hệ.

Phân hệ Cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm, hướng dẫn, tập huấn về quản lý dữ liệu tổ chức bộ máy; quản lý biên chế và vị trí việc làm; khai thác, sử dụng.

Các chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy Đồng Nai tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Phương Hằng

Thông qua chương trình tập huấn, hướng dẫn cán bộ nghiệp vụ nắm và sử dụng được các chức năng của 4 phân hệ theo phân cấp, phân quyền, bảo đảm đưa các phân hệ vào vận hành thống nhất trong toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Quán triệt các quy định về tạo lập, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu theo Quy định của Ban Tổ chức Trung ương; xác định rõ chủ thể quản lý dữ liệu, thẩm quyền phê duyệt và thời hạn cập nhật đối với từng loại dữ liệu.

Hình thành nguồn dữ liệu đầy đủ, chính xác, cập nhật thường xuyên, bảo đảm thống nhất về định danh và chuẩn dữ liệu, phục vụ công tác tham mưu, thống kê, phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định của cấp có thẩm quyền.

Sau mỗi nội dung tập huấn, các đại biểu đã tổ chức trao đổi, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và kỹ thuật; hướng dẫn kênh hỗ trợ sau tập huấn; ghi nhận đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp tục hoàn thiện các phân hệ.