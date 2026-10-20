Tập huấn sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

Dự tập huấn ngày 20/10 có đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Thanh tra Chính phủ và một số đơn vị liên quan; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Thanh tra thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hường, Cục trưởng Cục II kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án Chuyển đổi số và đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ phát biểu khai mạc.

Tại các điểm cầu xã, phường có lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Ủy ban Kiểm tra, bộ phận được giao tham mưu tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trong thời gian tham gia tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu về: Quản lý tổ chức đơn vị, quản lý nội dung, phân quyền vai trò, phê duyệt từ chối các yêu cầu của người dùng; lập kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập và kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cho đối tượng Quản trị viên đơn vị. Đồng thời tập huấn kê khai và ký số bản kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Nghe giới thiệu tổng quan chung về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia kiểm soát tài sản, thu nhập; mục tiêu, lợi ích, phạm vi, đối tượng sử dụng; các phân hệ chức năng chính, quy trình nghiệp vụ.

Phần thực hành quản trị gồm khởi tạo mô hình tổ chức đơn vị, tạo người dùng đơn vị; thực hành quản lý kê khai, tạo kỳ kê khai tài sản thu nhập của đơn vị, tạo kỳ công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; tra cứu và theo dõi tiến độ kê khai…

Cán bộ Thanh tra Chính phủ giới thiệu những nội dung liên quan cho đại biểu tham dự.

Qua đó nhằm phổ biến, hướng dẫn những nội dung liên quan đến việc sử dụng hệ thống, giúp các cơ quan, đơn vị và cán bộ được giao nhiệm vụ nắm vững quy trình, thao tác nghiệp vụ, thực hiện việc kê khai, cập nhật, quản lý và khai thác thông tin trên hệ thống theo đúng quy định. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của dữ liệu, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước.

Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ thống, hướng tới hoàn thành đưa vào sử dụng trên toàn quốc.