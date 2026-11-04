Tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Ninh Bình có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Đinh Việt Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai, thực hiện hoàn thiện vị trí việc làm của tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu về công tác vị trí việc làm thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng; hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin.

Đồng thời nghe hướng dẫn kê khai và đưa dữ liệu từ bộ biểu hiện có vào Cổng; rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và liên kết giữa các biểu nghiệp vụ; kiểm tra dữ liệu, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả trong phạm vi được phân quyền; đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế; triển khai báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo (baocao.dcs.vn).

Trong chương trình, 3 đơn vị đã hoàn thành kê khai trên Cổng kiểm thử gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) trực tiếp thực hành quy trình kê khai, kiểm tra, xác nhận, tổng hợp dữ liệu, chia sẻ kinh nghiệm và những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tập đoàn Viettel và Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với cơ quan chủ trì giải đáp các vấn đề về kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp kê khai và sử dụng Cổng.

Ở phần thực hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký làm điểm lựa chọn ít nhất một đơn vị trực thuộc hoặc bộ phận đại diện để chuẩn bị dữ liệu mẫu, thực hành kê khai theo hướng dẫn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và cấp xã triển khai kê khai trên Cổng trực tuyến; phân công rõ trách nhiệm trong từng khâu nhập liệu, kiểm tra, xác nhận và tổng hợp dữ liệu.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác, khách quan, có căn cứ kiểm chứng; bám sát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc thực tế, gắn với yêu cầu sắp xếp, bố trí, sử dụng chung nhân lực, không lấy số lượng người hiện có để suy ngược ra nhu cầu và không đồng nhất số người quy đổi với chỉ tiêu biên chế.

Đồng chí nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu kê khai; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm tiến độ và an toàn thông tin. Kết quả triển khai phải góp phần hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất về vị trí việc làm, làm căn cứ xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo tinh thần Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị.