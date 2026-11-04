Hội nghị tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến.

Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng; hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền, nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo. Việc kê khai, chuyển dữ liệu từ các biểu mẫu hiện có lên hệ thống; rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và mối liên kết giữa các biểu nghiệp vụ; kiểm tra, đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Hội nghị cũng tổ chức thao tác mẫu trên Cổng kiểm thử, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hành kê khai dữ liệu và giải đáp những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp kê khai. Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn triển khai chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn tại các điểm cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Việc tổ chức tập huấn nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Cổng để kê khai, kế thừa dữ liệu, rà soát, kiểm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả theo quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ; thống nhất cách thức tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp. Quá trình tập huấn kết hợp hướng dẫn với thực hành, kiểm thử trên bộ dữ liệu mẫu của đơn vị, trao đổi, làm rõ quy trình, thao tác và cách xử lý các tình huống phát sinh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện phân quyền đúng thẩm quyền; kế thừa tối đa dữ liệu đã có, chỉ bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc không phù hợp; chú trọng kiểm tra chất lượng dữ liệu từ nguồn và bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình triển khai.