Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị và cấp xã trong toàn quốc.

Tại Lạng Sơn, tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí: Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo và cán bộ trực tiếp tham mưu, hướng dẫn VTVL tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Dự tại điểm cầu cấp xã có lãnh đạo Đảng ủy, UBND; trưởng các ban, cơ quan của đảng ủy, trưởng cơ quan chuyên môn thuộc HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn VTVL thuộc ban tổ chức/ban xây dựng Đảng cấp xã; phòng nội vụ cấp xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu Cổng kê khai, tổng hợp VTVL trực tuyến và quy trình sử dụng; hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền, nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận, tổng hợp báo cáo, theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tập huấn tại điểm cầu Trung ương (ảnh chụp màn hình)

Các đại biểu cũng được tập huấn triển khai báo cáo, biểu mẫu thống kê định kỳ về vị trí việc làm trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích và dự đoán (baocao.dcs.vn); tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến; hướng dẫn kiểm tra dữ liệu, theo dõi tiến độ, tổng hợp kết quả theo phạm vi phân quyền, đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Đại biểu theo dõi các nội dung được truyền đạt tại hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng xem clip hướng dẫn kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến của đơn vị làm điểm (Tòa án nhân dân tối cao); chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của các địa phương, đơn vị làm điểm, đã kiểm thử; giải đáp những vướng mắc về kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp trong kê khai, tổng hợp VTVL.

Đại biểu theo dõi các nội dung được truyền đạt tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trên Cổng trực tuyến, với phương châm “bảo đảm rõ việc, rõ tiến độ, làm đến đâu chắc đến đó”, bảo đảm đầy đủ thông tin, đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đồng chí đề nghị các đồng chí trưởng ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy phải trực tiếp chỉ đạo, theo dõi sát tiến độ, nắm chắc tình hình và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại địa phương. Định kỳ hai tuần, các cơ quan tổng hợp, báo cáo kết quả, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tổ chức Trung ương để kịp thời có giải pháp hướng dẫn, tháo gỡ.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống VTVL trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện VTVL, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Thông qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nắm vững quy trình, thao tác và phương pháp kê khai, tổng hợp dữ liệu trên hệ thống; bảo đảm thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, thống nhất, phục vụ công tác rà soát, hoàn thiện VTVL, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.