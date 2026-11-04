Tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo, cán bộ trực tiếp tham mưu, hướng dẫn về vị trí việc làm thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến; hướng dẫn quy trình đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền sử dụng; nhập, cập nhật, chỉnh sửa, xác nhận và tổng hợp dữ liệu; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin. Hướng dẫn kê khai và đưa dữ liệu từ bộ biểu hiện có vào Cổng; rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và liên kết giữa các biểu nghiệp vụ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2. Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả trong phạm vi được phân quyền. Đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Tổ chức thao tác mẫu, báo cáo điển hình trên Cổng kiểm thử 3 đơn vị đã hoàn thành kê khai trên Cổng kiểm thử, gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Hướng dẫn triển khai chế độ báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo.

Hội nghị nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Cổng để kê khai, kế thừa dữ liệu, rà soát, kiểm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả theo quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ; thống nhất cách tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp; kết hợp tập huấn với thực hành, kiểm thử trên bộ dữ liệu mẫu của đơn vị, trao đổi, làm rõ quy trình, thao tác và cách xử lý các tình huống phát sinh.