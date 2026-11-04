Tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở KTNN. Ảnh: Anh Tuấn

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, cùng Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế.

Tham dự tại điểm cầu Kiểm toán nhà nước (KTNN) có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị trực thuộc KTNN dự Hội nghị tại trụ sở KTNN. Ảnh: Anh Tuấn

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) đã giới thiệu Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng; hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền, nhập và cập nhật dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo, theo dõi tiến độ, khai thác kết quả, bảo đảm an toàn thông tin, cũng như giải đáp vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị.

Để triển khai quy trình thống nhất, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã chi tiết hóa lộ trình 8 bước và hệ thống 9 biểu mẫu nghiệp vụ.

Theo đó, quy trình 8 bước triển khai gồm: Rà soát chức năng, nhiệm vụ và dữ liệu đã kê khai; đối chiếu danh mục vị trí việc làm được nhập trước; xác định công việc, công đoạn, sản phẩm; xác định sản lượng, thời gian và giờ bổ sung của phần việc áp dụng phương pháp 2 (PP2); xác định tác động số hóa, thuê dịch vụ, tự chủ, xã hội hóa; rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và khung năng lực trên dữ liệu đã nhập; xác định nhu cầu theo phương pháp 1 (PP1), phương pháp 2 (PP2), phương pháp 3 (PP3); đối chiếu nhân lực và lập phương án 2027-2031; kiểm tra, xác nhận và gửi kết quả.

Bộ biểu 09 biểu nghiệp vụ gồm: A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2 dùng để tổng hợp số liệu chi tiết qua các bước.

Đại diện Trung tâm dịch vụ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI) cũng hướng dẫn lập báo cáo tuần, tháng trên hệ thống và sử dụng Cổng trực tuyến.

Chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thí điểm gồm Ban Tổ chức Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao, thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa đánh giá phần mềm khá hoàn thiện, giúp tiết kiệm thời gian báo cáo. Kinh nghiệm của các đơn vị này cho thấy, cần nắm chắc mã biểu, chuẩn bị đầy đủ căn cứ chứng minh và nên làm điểm tại một số đơn vị trước khi triển khai đồng loạt.

Ông Hà Minh Hải - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đánh giá cao công tác chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị và lưu ý bảo đảm dữ liệu đầu vào chuẩn xác phục vụ công tác quản lý.

Giải đáp các nhóm đề xuất từ thực tiễn, ông Hà Minh Hải cho biết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, phân cấp quản lý tài khoản theo đúng đầu mối giao biên chế; đồng thời Bộ Nội vụ sẽ sớm ban hành hướng dẫn riêng đối với khối đơn vị sự nghiệp công lập…

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đơn vị nỗ lực thực hiện, đồng thời nhấn mạnh bài học kinh nghiệm từ việc triển khai Đề án 06 là quy trình cấp tài khoản phải chặt chẽ; phần mềm phải được kiểm định, đảm bảo an ninh, an toàn, được chứng nhận bản quyền và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cung cấp dữ liệu.

Thực hiện chỉ đạo trên, các đơn vị trực thuộc KTNN đang khẩn trương hoàn thiện lộ trình 8 bước và hệ thống 9 biểu mẫu nghiệp vụ theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN trước ngày 10/11./.